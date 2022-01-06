Эксперт Руженцова рассказала, кто наиболее подвержен риску тяжёлого течения флурона

Замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова рассказала, что риск тяжёлого и длительного течения флурона высок у детей до года, пожилых людей и тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхолёгочную патологию. Обезопасить себя можно, если сделать прививку и носить защитные маски.

"У детей в возрасте до года и пожилых людей, у тех, кто имеет сердечно-сосудистую или бронхолёгочную патологию, сахарный диабет, риск тяжёлого и длительного течения гораздо выше", — пояснила Руженцова в беседе с РИА "Новости".

Под тяжёлой формой понимается одновременное заболевание коронавирусом и гриппом. Заразиться одновременно двумя вирусами велика вероятность у невакцинированных людей и тех, кто пренебрегает использованием защитных масок. Так, по словам медика, среди факторов, сказывающихся на тяжести болезни, могут быть вакцинация, хронические заболевания, а ещё важна своевременность лечения. Эксперт также обратила внимание на то, что велик риск столкнуться сразу с двумя заболеваниями у учителей и врачей.

"Наиболее опасны зоны танцпола на концертах, очереди перед кассами, общественный транспорт. Также велик риск у педагогов и медработников. На сегодняшний день мы знаем, что при своевременной вакцинации и ревакцинации, правильном использовании защитных масок и респираторов, соблюдении социальной дистанции, своевременном мытье рук и использовании дезинфицирующих средств мы можем снизить риск заражения до минимальных значений", — заключила специалист.