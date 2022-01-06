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В Алма-Ате обнаружено тело ещё одного полицейского с отсечённой головой

В комендатуре города заявили о том, что такой характер убийств является прямым доказательством террористической направленности атакующих групп.

6 января, 09:49
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Фото © ТАСС/EPA/STR

Число правоохранителей, погибших в результате столкновения с протестующими в Алма-Ате, выросло до 13. Было найдено тело ещё одного сотрудника с отсечённой головой, сообщает телеканал "Хабар 24".

В комендатуре города заявили о том, что использование такого способа убийства является прямым доказательством террористического и экстремистского характера атакующих банд. По последним данным, в результате массовых протестных акций в Казахстане пострадало 353 сотрудника правоохранительных органов.

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В Алма-Ате участники протестов заблокировали работу двух клинических больниц

Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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