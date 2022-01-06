ЛНР: Украинская армия разместила более 20 танков и БТР у населённых пунктов в Донбассе
Помимо этого, украинские подразделения использовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления беспилотного летательного аппарата ОБСЕ.
Украинский танк. Фото © Facebook / Генштаб ВСУ
Украинские военные нарушили договорённости об обеспечении перемирия, разместив более 20 танков и БТР около населённых пунктов в зоне силовой операции в Донбассе. Об этом сообщила в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР).
"В зоне ответственности 79-й бригады (Вооружённых сил Украины. — Прим. Лайфа) отмечено нахождение одного бронетранспортёра БТР-80 вблизи населённого пункта Геевка. В зоне ответственности 24-й бригады зафиксировано 23 танка Т-72 вблизи населённого пункта Подлесное", — цитирует сообщение оборонного ведомства агентство "Луганскинформцентр".
Помимо этого, украинские подразделения использовали комплексы радиоэлектронной борьбы для подавления сигналов управления беспилотного летательного аппарата ОБСЕ в районах населённых пунктов Врубовка и Попасная.
О том, что Киев планирует новую военную операцию против Донбасса, ранее заявил и президент России Владимир Путин в ходе своей большой пресс-конференции 23 декабря. По словам российского лидера, "нас будто заранее предупреждают — не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Будете защищать — новые санкции последуют". Кроме того, Путин рассказал о попытках Запада сделать Россию стороной украинского конфликта.
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