"Как спалось, кошмары не снились?": Педофилов-любовников, убивших пятилетнюю девочку в Костроме, доставили в суд
Там им изберут меру пресечения. Ранее на допросе они признались в содеянном. Вопросы журналистов подозреваемые проигнорировали.
Двух педофилов, подозреваемых в убийстве девочки в Костроме, доставили в суд. Кадр из видео © Telegram / SHOT
Двух педофилов, подозреваемых в убийстве девочки в Костроме, доставили в суд. Видео © Telegram / SHOT
Двух педофилов, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме, доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Вопросы журналистов 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков проигнорировали. Прессу, в частности, интересовало, как изуверам спалось и не снились ли им кошмары.
Следствие просит, чтобы злоумышленников заключили под стражу. Беляков и Герасимов уже признались в содеянном. Ранее они оба уже были судимы: один — за педофилию и распространение порнографии, другой — за кражу.
Напомним, 4 января девочка вышла на улицу Северной Правды на прогулку. Оттуда её похитили злоумышленники. Сразу были развёрнуты поиски, в них принимали участие следователи СК, полицейские, добровольцы отряда "Лиза алерт". Вскоре вышли на двоих мужчин, которые сразу признались в убийстве ребёнка. Тело девочки было обнаружено в комнате общежития неподалёку. Позже выяснилось, что один из убийц девочки судим за преступления против половой неприкосновенности, его жертвой был мальчик, не достигший 16-летнего возраста.
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