Двух педофилов, подозреваемых в убийстве девочки в Костроме, доставили в суд. Видео © Telegram / SHOT

Двух педофилов, подозреваемых в убийстве пятилетней девочки в Костроме, доставили в суд для избрания меры пресечения. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT. Вопросы журналистов 44-летний Денис Герасимов и 24-летний Вадим Беляков проигнорировали. Прессу, в частности, интересовало, как изуверам спалось и не снились ли им кошмары.

Следствие просит, чтобы злоумышленников заключили под стражу. Беляков и Герасимов уже признались в содеянном. Ранее они оба уже были судимы: один — за педофилию и распространение порнографии, другой — за кражу.