Один сноубордист погиб, другой пропал без вести после схода лавины в Бурятии
ЧП произошло на высоте 2100 метров в районе пика Дружбы. Группа не была зарегистрирована.
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В Тункинском районе Бурятии на незарегистрированную группу туристов сошла снежная лавина на высоте 2,1 тысячи метров. Один человек погиб, ещё один пострадал, третьего сейчас ищут спасатели.
"Днём поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе на пике Дружбы. Незарегистрированная группа из трёх человек, по предварительным данным, каталась на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один, предварительно, погиб", — сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
Для проведения спасательных работ привлечены шесть республиканских спасателей, а также спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Слюдянки — также шесть человек. Приведён в готовность к применению вертолёт Ми-8 МЧС России.
А ранее в США студенты вручную откопали попавшую под лавину собаку. Двухлетний ретривер по кличке Аполлон провёл под снежными завалами 20 минут.
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