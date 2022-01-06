Один сноубордист погиб, другой пропал без вести после схода лавины в Бурятии

В Тункинском районе Бурятии на незарегистрированную группу туристов сошла снежная лавина на высоте 2,1 тысячи метров. Один человек погиб, ещё один пострадал, третьего сейчас ищут спасатели.

"Днём поступило сообщение о сходе снежной массы в Тункинском районе на пике Дружбы. Незарегистрированная группа из трёх человек, по предварительным данным, каталась на сноубордах. В результате схода снежных масс один человек пострадал, один, предварительно, погиб", — сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Для проведения спасательных работ привлечены шесть республиканских спасателей, а также спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда из Слюдянки — также шесть человек. Приведён в готовность к применению вертолёт Ми-8 МЧС России.