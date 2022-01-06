Россиян, застрявших в аэропорту в Нур-Султане, выгнали на улицу
Пассажиры просили работников авиаузла дать им хотя бы воду или зарядку для телефона, но их просьбы были проигнорированы.
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Россиян, которые застряли в аэропорту Нур-Султана из-за отмены рейсов, вынудили покинуть терминалы, выгнав прямо на улицу. Об этом в беседе с телеканалом "Рен-ТВ" рассказала дочь одной из пассажирок.
"Рейсы все отменили, выгоняют их на улицу. Они уже прошли таможенный досмотр, то есть находились в зоне посадки", — сказала девушка.
По словам Дарьи, вместе с её матерью там также находится ещё семь россиян. Пассажиры просят работников дать им хотя бы воду или зарядку, но им ничего не предоставляют. В том числе они не могут поговорить с сотрудниками авиакомпании или с представителями консульства.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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