Россиян, застрявших в аэропорту в Нур-Султане, выгнали на улицу

Россиян, которые застряли в аэропорту Нур-Султана из-за отмены рейсов, вынудили покинуть терминалы, выгнав прямо на улицу. Об этом в беседе с телеканалом "Рен-ТВ" рассказала дочь одной из пассажирок.

"Рейсы все отменили, выгоняют их на улицу. Они уже прошли таможенный досмотр, то есть находились в зоне посадки", — сказала девушка.

По словам Дарьи, вместе с её матерью там также находится ещё семь россиян. Пассажиры просят работников дать им хотя бы воду или зарядку, но им ничего не предоставляют. В том числе они не могут поговорить с сотрудниками авиакомпании или с представителями консульства.