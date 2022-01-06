Токаев поручил силовикам повысить боеготовность по всему Казахстану
Также, согласно приказу главы республики, региональным властям необходимо обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и вооружённых сил.
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил силовым структурам страны повысить боевую готовность и оснащённость подразделений, а региональным властям — оказать поддержку семьям погибших сотрудников. Об этом говорится на сайте главы республики, охваченной беспорядками уже третьи сутки.
"Вооружённым силам, КНБ, МВД, Нацгвардии и другим силовым структурам осуществить мероприятия по повышению боевой готовности и оснащённости, поддержанию морального духа военнослужащих", — говорится в сообщении.
Также, согласно экстренным поручениям президента, акиматам (местным администрациям) регионов следует обеспечить достойную материальную поддержку семьям погибших сотрудников полиции и вооружённых сил.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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