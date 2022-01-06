Токаев поручил силовикам повысить боеготовность по всему Казахстану

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил силовым структурам страны повысить боевую готовность и оснащённость подразделений, а региональным властям — оказать поддержку семьям погибших сотрудников. Об этом говорится на сайте главы республики, охваченной беспорядками уже третьи сутки.