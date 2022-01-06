НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Ветеран "Альфы" Филатов предположил, кто может быть причастен к обезглавливанию силовиков в Казахстане

По словам собеседника Лайфа, такие жестокие убийства можно расценивать как попытку устрашения сотрудников правоохранительных органов в охваченной беспорядками республике.

6 января, 10:28
23662
<p>Массовые беспорядки в Казахстане. Фото © t.me /<a href="https://t.me/nexta_live" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> NEXTA Live</a></p>

Массовые беспорядки в Казахстане. Фото © t.me / NEXTA Live

Обезглавливание силовиков в Казахстане может говорить о том, что там действуют члены радикальных движений. Об этом Лайфу рассказал вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

"Такой тип убийства говорит о том, что человек хотел получить наслаждение или чтоб другим неповадно было. Насколько я знаю, серьёзное участие там принимают радикальные националисты, потому что давно у них это культивировалось. И только сейчас он (радикализм. — Прим. Лайфа) дал о себе знать и проявился в таком не самом понятном случае", — поделился мнением эксперт.

По словам Филатова, в данном случае убийства можно расценивать как попытку устрашения силовиков. Обезглавливания были и во время войны на Кавказе, и в Афганистане, а практиковали это зачастую наёмники, которые работают профессионально и за деньги.

Ранее Лайф писал о том, что в столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибло 12 силовиков, причём один из них был обезглавлен. Позже было обнаружено тело ещё одного полицейского с отсечённой головой. В комендатуре города заявили о том, что такой характер убийств является прямым доказательством террористической направленности атакующих групп.

В Алма-Ате протестующие захватили телеканалы "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК

В Алма-Ате протестующие захватили телеканалы "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1