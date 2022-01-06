Ветеран "Альфы" Филатов предположил, кто может быть причастен к обезглавливанию силовиков в Казахстане
По словам собеседника Лайфа, такие жестокие убийства можно расценивать как попытку устрашения сотрудников правоохранительных органов в охваченной беспорядками республике.
Массовые беспорядки в Казахстане. Фото © t.me / NEXTA Live
Обезглавливание силовиков в Казахстане может говорить о том, что там действуют члены радикальных движений. Об этом Лайфу рассказал вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.
"Такой тип убийства говорит о том, что человек хотел получить наслаждение или чтоб другим неповадно было. Насколько я знаю, серьёзное участие там принимают радикальные националисты, потому что давно у них это культивировалось. И только сейчас он (радикализм. — Прим. Лайфа) дал о себе знать и проявился в таком не самом понятном случае", — поделился мнением эксперт.
По словам Филатова, в данном случае убийства можно расценивать как попытку устрашения силовиков. Обезглавливания были и во время войны на Кавказе, и в Афганистане, а практиковали это зачастую наёмники, которые работают профессионально и за деньги.
Ранее Лайф писал о том, что в столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибло 12 силовиков, причём один из них был обезглавлен. Позже было обнаружено тело ещё одного полицейского с отсечённой головой. В комендатуре города заявили о том, что такой характер убийств является прямым доказательством террористической направленности атакующих групп.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.
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