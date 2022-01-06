Ветеран "Альфы" Филатов предположил, кто может быть причастен к обезглавливанию силовиков в Казахстане

Обезглавливание силовиков в Казахстане может говорить о том, что там действуют члены радикальных движений. Об этом Лайфу рассказал вице-президент международной антитеррористической ассоциации "Альфа" подполковник ФСБ в отставке Алексей Филатов.

"Такой тип убийства говорит о том, что человек хотел получить наслаждение или чтоб другим неповадно было. Насколько я знаю, серьёзное участие там принимают радикальные националисты, потому что давно у них это культивировалось. И только сейчас он (радикализм. — Прим. Лайфа) дал о себе знать и проявился в таком не самом понятном случае", — поделился мнением эксперт.

По словам Филатова, в данном случае убийства можно расценивать как попытку устрашения силовиков. Обезглавливания были и во время войны на Кавказе, и в Афганистане, а практиковали это зачастую наёмники, которые работают профессионально и за деньги.