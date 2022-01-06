НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве возбуждено уголовное дело после сообщения о "минировании" Посольства Казахстана

Для проверки информации правоохранители оперативно прибыли на место, однако никаких признаков готовящегося взрыва не нашли.

6 января, 11:43

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Информация поступила на электронную почту посольства 5 января. На место оперативно прибыли кинологи и обследовали здание, однако никаких признаков готовящегося взрыва они не нашли.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Аладдин уже не тот: Нетрезвый житель Якутии из солидарности с казахами поджёг ковёр у здания правительства республики

Аладдин уже не тот: Нетрезвый житель Якутии из солидарности с казахами поджёг ковёр у здания правительства республики

Ранее Лайф писал о том, что в Москве и Подмосковье проверяют все ТЦ из-за сообщений о "минировании". Посетители и сотрудники торговых центров эвакуированы на время проверки в целях безопасности.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1