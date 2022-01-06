В Москве возбуждено уголовное дело после сообщения о "минировании" Посольства Казахстана

Информация поступила на электронную почту посольства 5 января. На место оперативно прибыли кинологи и обследовали здание, однако никаких признаков готовящегося взрыва они не нашли.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма")", — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.