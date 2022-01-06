Вирусолог Колбасов объяснил спад заболеваемости ковидом в России по сравнению с другими странами
По словам собеседника Лайфа, стабилизировать ситуацию могли своевременно принятые меры по предотвращению ввоза штамма "омикрон" на территорию страны. А ведь именно он сейчас "косит" Европу.
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Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с Лайфом рассказал, почему заболеваемость коронавирусом в России идёт на спад по сравнению с другими странами.
Вирусолог напомнил, что репродукционное число имеет большое значение: чем больше инфицированных, тем больше они заражают. Так, если перед праздниками в России количество заражённых, в первую очередь омикрон-штаммом, было меньше, то, может быть, это и объясняет то, что сейчас не происходит такого резкого увеличения.
Колбасов также подчеркнул, что в России не переполнены больницы и смертность идёт на спад. По его мнению, стабилизировать ситуацию могли своевременно принятые меры по предотвращению ввоза инфекции на территорию страны. При этом сейчас праздники и снизилось передвижение людей, особенно в общественном транспорте. Он отметил, что основной прирост всегда давали крупные города, в которых активность по перемещению гораздо больше.
"Мы не попали в первую волну (штамма "омикрон". — Прим. ред.), и с этим нам повезло. Чем позднее ситуация начнёт ухудшаться, тем больше будет научных данных, которые позволят скорректировать мероприятия по контролю", — заключил вирусолог.
Напомним, ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев ковида, выявленных в мире за сутки. По данным международной организации, впервые этот показатель превысил два миллиона. А вот Россия выбивается из этой статистики: у нас суточная заболеваемость уверенно идёт на спад. Так, за минувшие сутки в стране выявили 15 316 заболевших ковидом, что является минимумом с 17 июня 2021 года. Также в России зарегистрировали 802 смерти из-за коронавируса за сутки — это минимум с 27 сентября.
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