Вирусолог Колбасов объяснил спад заболеваемости ковидом в России по сравнению с другими странами

Директор Федерального исследовательского центра вирусологии и микробиологии Денис Колбасов в беседе с Лайфом рассказал, почему заболеваемость коронавирусом в России идёт на спад по сравнению с другими странами.

Вирусолог напомнил, что репродукционное число имеет большое значение: чем больше инфицированных, тем больше они заражают. Так, если перед праздниками в России количество заражённых, в первую очередь омикрон-штаммом, было меньше, то, может быть, это и объясняет то, что сейчас не происходит такого резкого увеличения.

Колбасов также подчеркнул, что в России не переполнены больницы и смертность идёт на спад. По его мнению, стабилизировать ситуацию могли своевременно принятые меры по предотвращению ввоза инфекции на территорию страны. При этом сейчас праздники и снизилось передвижение людей, особенно в общественном транспорте. Он отметил, что основной прирост всегда давали крупные города, в которых активность по перемещению гораздо больше.

"Мы не попали в первую волну (штамма "омикрон". — Прим. ред.), и с этим нам повезло. Чем позднее ситуация начнёт ухудшаться, тем больше будет научных данных, которые позволят скорректировать мероприятия по контролю", — заключил вирусолог.