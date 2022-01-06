Девушки поделились пятью лайфхаками для борьбы с тревогой, которые перевернули их жизнь

Бегайте

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"Я просто начала бегать, и это реально помогло. Поначалу, когда я была не в форме, было ужасно тяжело. Но даже тогда я замечала, что в дни пробежки тревожности было намного меньше. А потом я вдруг осознала, что провела в хорошем состоянии духа целый день! Конечно, это не панацея, но меня спасает. Я стараюсь устраивать себе серьёзную пробежку, если на день запланировано много дел. Может, это просто плацебо, но раз работает, я пользуюсь" — Mkbbbbb.

Дышите правильно

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"Для меня неплохо работает техника "квадратного дыхания". В течение четырёх секунд делаешь вдох, на столько же задерживаешь дыхание, затем четыре секунды выдыхаешь и снова задерживаешь на это же время. Повторять столько, сколько понадобится" — kalex925.

Концентрируйтесь на настоящем

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"Мне помогает, когда я концентрируюсь на том, что происходит вот прямо сейчас. Это работает, потому что моё беспокойство в основном вызвано мыслями обо всём том, что ещё даже не произошло и что только может случиться" — limeblue31.

Назовите её по имени

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"Мой психолог научил меня разговаривать со своей тревогой как с человеком. Мы дали ей имя Лиза. Теперь, когда мои собственные мысли выходят из-под контроля и я чувствую себя подавленно, я говорю что-то вроде "Лиза, ты сейчас правда очень не вовремя", "Лиза, всё, что ты мне сейчас говоришь, полная бессмыслица" и так далее" — AppleButterToast.

Выделите время на тревогу

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