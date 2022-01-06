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Девушки поделились пятью лайфхаками для борьбы с тревогой, которые перевернули их жизнь

Пользовательница "Реддит" infinityx2_ попросила девушек поделиться своими лайфхаками, как они справляются с приступами тревоги. Оказалось, способов очень много — остаётся только выбрать себе парочку.

6 января, 10:15
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Фото © Shutterstock

Бегайте

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Я просто начала бегать, и это реально помогло. Поначалу, когда я была не в форме, было ужасно тяжело. Но даже тогда я замечала, что в дни пробежки тревожности было намного меньше. А потом я вдруг осознала, что провела в хорошем состоянии духа целый день! Конечно, это не панацея, но меня спасает. Я стараюсь устраивать себе серьёзную пробежку, если на день запланировано много дел. Может, это просто плацебо, но раз работает, я пользуюсь"Mkbbbbb.

Дышите правильно

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Для меня неплохо работает техника "квадратного дыхания". В течение четырёх секунд делаешь вдох, на столько же задерживаешь дыхание, затем четыре секунды выдыхаешь и снова задерживаешь на это же время. Повторять столько, сколько понадобится"kalex925.

Концентрируйтесь на настоящем

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Мне помогает, когда я концентрируюсь на том, что происходит вот прямо сейчас. Это работает, потому что моё беспокойство в основном вызвано мыслями обо всём том, что ещё даже не произошло и что только может случиться"limeblue31.

Назовите её по имени

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Мой психолог научил меня разговаривать со своей тревогой как с человеком. Мы дали ей имя Лиза. Теперь, когда мои собственные мысли выходят из-под контроля и я чувствую себя подавленно, я говорю что-то вроде "Лиза, ты сейчас правда очень не вовремя", "Лиза, всё, что ты мне сейчас говоришь, полная бессмыслица" и так далее"AppleButterToast.

Выделите время на тревогу

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

"Мой терапевт научил меня "планировать" приступы тревоги. Мол, если я беспокоюсь о Рождестве, я могу сама решить, что я подумаю об этом ближе к делу и только тогда буду беспокоиться. Работает не всегда идеально, но всё равно помогает мне не зацикливаться на тревоге надолго"hmzg7ht.

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Авторы
Сергей Трофимов
Сергей Трофимов

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