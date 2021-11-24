10 звёздных детишек, над чьими именами совсем скоро будут прикалываться одноклассники

Сын Кети Топурии Адам и его сестричка Оливия

Фото © Instagram / keti_one_official

Первый раз солистка A'Studio Кети Топурия стала мамой в 2015 году. Дочь от бизнесмена Льва Гейхман решили назвать Оливией. Имя оригинальное, но певица только тренировалась. Когда в январе 2021-го на свет появился ее сын от нового мужа Льва Деньгова, мальчику дали имя Адам.

Сын Ольги Серябкиной Лука

Фото © Instagram / seryabkina

Адамом библейская тема не закончилась. Солистка группы "Серебро" Ольга Серябкина назвала сынишку, родившегося в середине ноября 2021-го, Лукой. В честь евангелиста или же вдохновилась героем свежего мультфильма от Дисней — неизвестно.

Сын рэпера Мота Соломон

Фото © Instagram / mmott23

И опять библейское имя. Рэпер Мот решил назвать сына Соломоном. Корни у имени древние. Оно произошло от еврейского имени Шеломо, которое в свою очередь образовано от слова "шалом", обозначающее "мир" (не война). У большинства имя ассоциируется с великим царём Иерусалима Соломоном, о мудрости которого слагают легенды. Кто знает, может сынишку музыканта тоже ждет великая судьба.

Дочь Светланы Лободы Тильда

Фото © Instagram / lobodaofficial

В начале 2018-го Светлана Лобода сообщила, что стала мамой во второй раз. У дочери Евангелины появилась сестричка. Её певица назвала Тильдой. По версии Светланы, малышку она назвала в честь любимой актрисы Тильды Суинтон, но фанаты сильно сомневаются. По их версии корни нужно искать в имени солиста Rammstein Тилля Линдеманна, в романе с которым подозревали девушку.

Дочь Натальи Мильниченко Рассказа и её сестра Ива

Фото © Instagram / natasha_milnichenko

Не успела группа "Ранетки" распасться, гитаристка Наташа вышла замуж за продюсера коллектива Сергея Мильниченко. Вскоре у творческой пары родилось две замечательных дочурки. Имена выбрали соответствующие — Ива и Рассказа.

Дочь Ольги Шелест Айрис и её сестрёнка Муза

Фото © Instagram / olgashelest

Ещё одна пара сестричек с оригинальными именами. Ольга Шелест, одна из первых виджеев "MTV Россия", назвала дочерей Муза и Айрис, что можно интерпретировать как "радуга, посланница богов". Должно быть, со вдохновением у девочек все будет отлично.

Дочь Екатерины Вилковой и Ильи Любимова Павла

Фото © Instagram / oldkavilochka