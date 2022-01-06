Пять фотографий внуков и их дедов, доказывающих, что кровь не водица

Разница — 59 лет

Фото © Reddit / CheriB59

Фотографией поделилась пользовательница портала Reddit CheriB59. Женщина по имени Шерил заметила, что на фотографии её внук уж слишком похож на своего дедушку. Старушка перерыла старые фотоальбомы мужа и нашла снимок из фотоателье 60-летней давности. Выражения лиц один в один.

Разница — 50 лет

Фото © Reddit / hikieran

Пару лет назад внук, чьё фото в коллаже стоит первым, пересматривал фотографии своего дедушки из молодости и... очень удивился. С одного кадра на него как будто бы смотрел он сам. Тогда в голове у молодого человека появилась мысль воссоздать снимок крутого дедули. Белый свитер крупной вязки, похожие солнцезащитные очки и причёска. Кажется, это два фото, сделанные с разницей в пару секунд, а уж никак не в полвека.

Разница — 70 лет

Фото © Reddit / Neuromancy_

Молодой человек на фото слева лишь недавно поступил в медицинский университет, а сейчас ему уже далеко за семьдесят, и большую часть своей жизни он проработал урологом. У него есть внук Neuromancy_, который пошёл по его стопам и тоже поступил в мед. Но, судя по коллажу, влияние дедули выбором профессии не ограничилось — только посмотрите, как они похожи друг на друга!

Разница — 55 лет

Фото © Reddit / Skatetherideau

Несколько месяцев назад пользователь Reddit Skatetherideau приехал к бабушке и между делом решил посмотреть старые фотоальбомы. Тогда-то он и заметил фотографию дедушки, которая ну очень была похожа на фото пользователя, сделанное ещё в подростковом возрасте. Поискав по архивам, он отрыл снимок. Всё-таки гены дают о себе знать!

Разница — 65 лет

Фото © Reddit / LaurenMJenkins