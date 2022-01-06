Как изменились невесты из "Давай поженимся" после пластических операций В социальных сетях девушки выглядят как настоящие куклы, но в жизни картинка разительно отличается. 5 января, 21:40 10252 10252 Фото © Instagram / alina_gang и alina_gang, © YouTube / "Давай поженимся! Очень дорогая невеста"

Шоу "Давай поженимся" — в эфире уже 13 лет, и за это время приоритеты участников поменялись не в лучшую сторону. На первом месте оказались деньги, а внешность стала средством для их получения. И что бы ни говорили Роза Сябитова и Лариса Гузеева, невесты с каждым годом становятся всё меркантильнее, а количество их пластических операций растёт в геометрической прогрессии. И девушки ниже — явное тому подтверждение.

Операции, которым не будет конца

Выпуски с Алексой стали самыми популярными среди остальных на канале — девушка трижды искала свою любовь, но неудачно. При всей своей экзотической внешности жительница Магнитогорска очень рассудительна и вдумчива. На передаче она хотела себе найти блогера или пластического хирурга, чтобы продолжить свою трансформацию. Ведущие пытались достучаться до неё, но девушка их не послушала и по-прежнему ретуширует свои фото до неузнаваемости.

Фото © Instagram / aleksadevil и aleksadevil

Сейчас Алекса работает блогером — в "Инстаграме" на неё подписано около 20 тысяч человек. Девушка выкладывает фото дорогих сумок, новых айфонов и прочей атрибутики для того, чтобы выглядеть безумно богатой. Так ли это на самом деле? Никто не знает, но свою любовь она так и не встретила, оставшись без семьи.

Невеста осталась никому не нужна

Кадры из видео © YouTube / "Давай поженимся! Красавица на любителя"

Внешность этой девушки действительно лишает дара речи, а у некоторых вызывает заикание. 31-летняя Валерия пришла на программу в 2020 году, чтобы найти "жёсткого брутала с большим носом и рельефными мышцами, который будет задаривать её подарками". Однако ведущие быстро спустили её с небес на землю, сказав, что с таким лицом заинтересовать мужчину будет не так-то просто. А ещё труднее с историей, которую она рассказала на всю страну — как переспала с лучшим другом своего парня, который слишком надолго (а это две недели) оставил её одну. В итоге девушка выбрала скромного работящего Артёма, с которым отношения, конечно же, не сложились.

Вы живёте по принципу "есть деньги — есть секс, а на остальное вы глаза закроете" Роза Сябитова

Фото © Instagram / 666polyakova_lera13 и 666polyakova_lera13

Сейчас Валерию можно назвать довольно популярной блогершей — более 1 млн подписчиков в "Инстаграме". Однако в реальной жизни её никто не узнает, настолько она отличается от фото, которые явно прошли через ретушь. Девушка так и не встретила свою любовь и воспитывает одна 5-летнюю дочку. У неё свой онлайн-магазин одежды, а дополнительным заработком является реклама в социальных сетях. В комментариях при этом подписчики восторгаются её красотой, не подозревая, что это правильно наложенный фильтр.

А ведь какой она была красивой всего пару лет назад

Кадры из видео © YouTube / Давай поженимся! Очень дорогая невеста

23-летняя Анна тоже пришла на шоу вполне с серьёзными намерениями. Девушка спустила на пластику больше миллиона, работая стриптизёршей. Поэтому размениваться на "нищебродов" она не собиралась. При этом на протяжении всего выпуска у Анны явно проглядывались серьёзные проблемы с психикой. Героиня не собиралась останавливаться на достигнутом, планируя новые операции, а о своей натуральной внешности она даже не хотела вспоминать. Позже в Сети появились фото, как Анна выглядела до всех трансформаций. И трудно поверить, что это один и тот же человек.

Фото © Telegram / Yobajur

В конце шоу Анна так никого и не выбрала, а вскоре выступила с шокирующим заявлением: "Вы нищеброды, а я пантера. Ненавижу лживых, бедных и скучных... Если говорить о том, кто кого будет сильнее любить, то мой ответ однозначный: меня. Ведь я богиня, а значит, объект вожделения и капиталовложения". Однако в дальнейшем судьба девушки сложилась не так, как она себе представляла. Анна ещё приняла участие в передаче "Мужское и женское", хвастаясь баснословным богатством, а после пропала с радаров. Её фото можно было найти на сайтах для взрослых, а на "Авито" она распродавала свои вещи.

Отказ после первого же взгляда

Кадры из видео © YouTube / Давай поженимся! Блондин на коне

Лейла оказалась ещё одной охотницей за богатством, о чём Гузеева поспешила пошутить: "Ну, глядя на такую красоту, даже у меня рука тянется к кошельку". Девушка призналась, что встречалась с весьма богатым мужчиной, который, впрочем, был женат. Тем не менее она ещё верит, что встретит достойного человека, который позволит ей оставить ночные танцы. Жених, правда, был другого мнения, и всё это время молчал. Позже бедняга признался, что настолько большие губы серьёзно его испугали.

Фото © Instagram / alieva_lejla и alieva_lejla

Стоит ли говорить, что в "Инстаграме" девушка выглядит совсем иначе. Лейла любит откровенные фотосессии, поэтому у неё набралось более 160 тыс. подписчиков. Судя по всему, танцовщица так никого и не встретила.

Невеста с маленьким секретом

Кадры из видео © YouTube / Давай поженимся! Удачливый рыбак

По сравнению с другими невестами Алина пришла на шоу совсем недавно. С самого начала она заявила, что не вступит в интимные отношения без справки от врача, а после рассказала, что увлекается тверком и мечтает открыть свою студию танцев.

Фото © Instagram / alina_gang и alina_gang

Однако об одной детали она не стала говорить в студии. В социальных сетях москвичка танцует практически голой, а от её натуральной красоты не осталось и следа. Конечно, жених её не выбрал и Алина продолжает дальше выкладывать откровенные фото, используя шоу для пиара.

Авторы Мария Паламарчук