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Опубликовано 7 ноября 2017, 03:00

Как заставить себя бегать по утрам: 4 простых совета

Только вчера вечером вы приготовили спортивную форму и поставили будильник на шесть утра, а в 6:15 тёплая кроватка не может вас отпустить? При этом мечта пробежать марафон до сих пор греет душу? А первая и последняя пробежка была месяц назад и вы вновь её откладываете? Ладно, хватит вопросов, лучше поговорим об ответах. Кристи Мейчел — инструктор фитнес-программы клуба Mile High Run — даёт четыре совета, которые перевернут эту игру с собой.

Фото: &copy;&nbsp;flickr.com/Hamza Butt

Фото: © flickr.com/Hamza Butt

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Бегайте и гуляйте одновременно

Одну минуту вы бегаете, другую — гуляете. Затем по две минуты. Увеличивайте нагрузку постепенно

Фото: © flickr/Hamza Butt

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Фокус — на время, а не на дистанцию или скорость

Сначала ставьте цель пробежать как можно дольше, а не как можно быстрее или больше

Фото: © flickr/Emile Krijgsman

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Не забывайте тянуть мышцы

Растяжка, йога и пилатес помогают прийти мышцам в нужный тонус и подготовиться к новым забегам

Фото: © flickr/Mark Walling

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Сохраняйте позитивный настрой

"Бег — это спорт духа. Тренируйте ваш мозг, и ваши ноги потянутся за ним", — девиз Кристи Мейчел

Фото: © flickr/Dan Grogan

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Алина Хохлова
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