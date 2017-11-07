Как заставить себя бегать по утрам: 4 простых совета

Только вчера вечером вы приготовили спортивную форму и поставили будильник на шесть утра, а в 6:15 тёплая кроватка не может вас отпустить? При этом мечта пробежать марафон до сих пор греет душу? А первая и последняя пробежка была месяц назад и вы вновь её откладываете? Ладно, хватит вопросов, лучше поговорим об ответах. Кристи Мейчел — инструктор фитнес-программы клуба Mile High Run — даёт четыре совета, которые перевернут эту игру с собой.