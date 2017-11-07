Как заставить себя бегать по утрам: 4 простых совета
Только вчера вечером вы приготовили спортивную форму и поставили будильник на шесть утра, а в 6:15 тёплая кроватка не может вас отпустить? При этом мечта пробежать марафон до сих пор греет душу? А первая и последняя пробежка была месяц назад и вы вновь её откладываете? Ладно, хватит вопросов, лучше поговорим об ответах. Кристи Мейчел — инструктор фитнес-программы клуба Mile High Run — даёт четыре совета, которые перевернут эту игру с собой.
Фото: © flickr.com/Hamza Butt
Бегайте и гуляйте одновременно
Одну минуту вы бегаете, другую — гуляете. Затем по две минуты. Увеличивайте нагрузку постепенно
Фото: © flickr/Hamza Butt
Фокус — на время, а не на дистанцию или скорость
Сначала ставьте цель пробежать как можно дольше, а не как можно быстрее или больше
Фото: © flickr/Emile Krijgsman
Не забывайте тянуть мышцы
Растяжка, йога и пилатес помогают прийти мышцам в нужный тонус и подготовиться к новым забегам
Фото: © flickr/Mark Walling
Сохраняйте позитивный настрой
"Бег — это спорт духа. Тренируйте ваш мозг, и ваши ноги потянутся за ним", — девиз Кристи Мейчел
Фото: © flickr/Dan Grogan