Ликсутов: 80% такси в Москве приобретены при поддержке мэрии

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что 80% автомобилей такси приобретены благодаря поддержке столичного правительства.

"По итогам программы поддержки таксомоторной сферы 80% такси в городе приобретены при прямой финансовой помощи Правительства Москвы. Также в этом году по решению мэра Москвы предельная стоимость автомобиля, который приобретают в кредит, увеличилась с 1,5 до 2 млн руб. Появился новый вид субсидии — на приобретение авто с электрическим двигателем стоимостью до 4 млн руб. Размер такой субсидии выплачивают в двойном объёме", — сообщил он, отчитываясь о работе московского такси в 2021 году.

По словам заместителя мэра, за 10 лет таксомоторные компании получили от мэрии около 1,3 млрд рублей. Это помогло компенсировать часть затрат на покупку больше 59 тысяч машин. Так, московский таксопарк остался самым молодым в Европе: средний возраст машины — 2,7 года. В 2021 году за сутки такси в Москве перевозило более 1 млн человек. А 24 декабря был побит рекорд — за день такси вызвали 1,1 млн раз.