МИД РФ назвал беспорядки в Казахстане насильственной попыткой подорвать целостность государства

Российская сторона продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки дальнейших эффективных шагов по урегулированию обстановки в охваченной беспорядками республике. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении российского МИД.

"Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике", — отметили в ведомстве, комментируя происходящее в Казахстане.

В Москве считают необходимым обеспечить "безопасность всех мирных граждан этой страны", а также жизненно важных объектов инфраструктуры, "их разблокирование и возвращение под контроль казахстанских властей".