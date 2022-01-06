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МИД РФ назвал беспорядки в Казахстане насильственной попыткой подорвать целостность государства

Российская сторона считает, что происходящее было "инспирировано извне" с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований.

6 января, 11:05

Фото © ТАСС/Валерий Шарифулин

Российская сторона продолжит плотные консультации с казахстанской стороной и другими союзниками по ОДКБ для анализа и выработки дальнейших эффективных шагов по урегулированию обстановки в охваченной беспорядками республике. Об этом говорится в распространённом в четверг заявлении российского МИД.

"Заинтересованы в скорейшем восстановлении нормальной жизни в республике", — отметили в ведомстве, комментируя происходящее в Казахстане.

В Москве считают необходимым обеспечить "безопасность всех мирных граждан этой страны", а также жизненно важных объектов инфраструктуры, "их разблокирование и возвращение под контроль казахстанских властей".

"Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путём, с использованием подготовленных и организованных вооружённых формирований, подорвать безопасность и целостность государства", говорится в сообщении МИД.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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