Лукашенко призвал протестующих договориться с властью и встать на колени перед военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к протестующим в Казахстане, предложил им попробовать договориться с властями республики, пока они не зашли слишком далеко. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".

Лукашенко отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — умный и образованный человек, который готов на переговоры. Также президент Белоруссии заявил, что протестующим стоит извиниться перед военными.

"Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым для переговоров и выстраивания своего государства," — посоветовал митингующим Александр Лукашенко.

Белорусский лидер напомнил гражданам Казахстана, что это их страна и другой страны у них не будет. По его словам, восстановление государства после переворота потребует огромных ресурсов. Кроме того, Лукашенко уверен: происходящая сейчас ситуация с незаконными протестами на территории Казахстана послужила уроком для Белоруссии.