Лукашенко призвал протестующих договориться с властью и встать на колени перед военными
По его словам, ситуация с беспорядками в Казахстане — это ещё один урок, демонстрирующий, что могло бы быть с белорусами.
Александр Лукашенко. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, обращаясь к протестующим в Казахстане, предложил им попробовать договориться с властями республики, пока они не зашли слишком далеко. Об этом сообщается в телеграм-канале "Пул Первого".
Лукашенко отметил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев — умный и образованный человек, который готов на переговоры. Также президент Белоруссии заявил, что протестующим стоит извиниться перед военными.
"Надо, по-народному говоря, пойти, стать на колени, извиниться перед военными, чтобы эту трещину сгладить, которая наметилась, и садиться с властью, с Токаевым для переговоров и выстраивания своего государства," — посоветовал митингующим Александр Лукашенко.
Белорусский лидер напомнил гражданам Казахстана, что это их страна и другой страны у них не будет. По его словам, восстановление государства после переворота потребует огромных ресурсов. Кроме того, Лукашенко уверен: происходящая сейчас ситуация с незаконными протестами на территории Казахстана послужила уроком для Белоруссии.
"Для нас это ещё один урок в том плане, что мы поняли, что могло бы быть с нами. И дело даже не в том, что мы мирные белорусы. Не белорусы бы решали вопросы в Белоруссии", — заявил он.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.
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