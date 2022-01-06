"Локомотив" договорился о досрочном расторжении контракта с Зе Луишем

Московский "Локомотив" договорился о досрочном расторжении контракта с нападающим из Кабо-Верде Зе Луишем. Об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, документы будут подписаны в ближайшее время. Клуб единоразово выплатит 30-летнему нападающему полагающуюся ему зарплату до июня 2022 года. Остальную часть выплат Зе Луиш решил не требовать.

Форвард перешёл в "Локомотив" в октябре 2020 года. Его контракт с железнодорожниками был рассчитан до лета 2023-го. Зарплата футболиста составляла 2,8 миллиона евро за сезон.

Напомним, с декабря 2020 года по апрель 2021-го Зе Луиш восстанавливался после перелома стопы. Минувшим летом он вернулся на поле, но вскоре снова получил серьёзное повреждение. В результате нападающего исключили из заявки на сезон.