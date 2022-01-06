В Алма-Ате заметили большой наплыв приезжих из других регионов перед протестами

В Алма-Ате перед горячей фазой протестов заметили огромное количество машин с номерами из других регионов. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала местная жительница. По её словам, это совсем не характерно для города даже в новогодние праздники.

"Обстановка [накануне вечером] была спокойная, но было очень много приезжих машин с номерами из регионов. Я ещё удивилась, говорю: "В Алма-Ате столько регионов", — рассказала женщина.

По её словам, обычно встречаются алма-атинские и областные автомобильные номера, а тут она заметила машины из Актау и других мест. При этом она отметила, что всю жизнь прожила в центре города, где очень редко бывает такое скопление приезжих.

Также беспокойство у многих жителей вызывают перебои со связью, поскольку из-за этого не получается узнать, как дела у родных. Как рассказала девушка, воспользоваться Интернетом можно только ночью и недолго, после чего его снова отключают.