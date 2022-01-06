В Алма-Ате заметили большой наплыв приезжих из других регионов перед протестами
По словам местной жительницы, обычно здесь встречаются местные и областные автомобильные номера, но тут она заметила машины из Актау и других мест.
Фото © ТАСС / Ерлан Джумаев
В Алма-Ате перед горячей фазой протестов заметили огромное количество машин с номерами из других регионов. Об этом в беседе с телеканалом "360" рассказала местная жительница. По её словам, это совсем не характерно для города даже в новогодние праздники.
"Обстановка [накануне вечером] была спокойная, но было очень много приезжих машин с номерами из регионов. Я ещё удивилась, говорю: "В Алма-Ате столько регионов", — рассказала женщина.
По её словам, обычно встречаются алма-атинские и областные автомобильные номера, а тут она заметила машины из Актау и других мест. При этом она отметила, что всю жизнь прожила в центре города, где очень редко бывает такое скопление приезжих.
Также беспокойство у многих жителей вызывают перебои со связью, поскольку из-за этого не получается узнать, как дела у родных. Как рассказала девушка, воспользоваться Интернетом можно только ночью и недолго, после чего его снова отключают.
По её словам, в городе живут очень дружелюбные люди, поэтому она не верит в то, что местные жители могли громить магазины и участвовать в мародёрствах. Она считает, что участниками беспорядков в основном были приезжие.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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