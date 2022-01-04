Минобороны получит два стратегических ракетоносца Ту-160М
В прошлом году дальняя авиация пополнилась четырьмя модернизированными боевыми машинами Ту-95МС.
Ту-160М. Фото © Минобороны РФ
В 2022 году Министерство обороны РФ получит два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Их оснастили новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и образцами вооружения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.
"Особенностью модернизированных образцов авиационной техники является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы, современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также установка новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа", — заявил командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
Отмечается, что в прошлом году дальняя авиация получила четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС.
В ведомстве добавили, что за 2021 год план боевой подготовки дальней авиации был выполнен на 100%. Было проведено третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с китайскими военными лётчиками, а также патрулирование воздушного пространства Белоруссии.
Ранее Лайф сообщал, что бомбардировщики ВКС России выполнили патрулирование над Белоруссией и поучаствовали в разборе действий боевых расчётов, выполняющих задачи дежурства по противовоздушной обороне в Единой региональной системе ПВО Союзного государства. Все поставленные задачи были полностью выполнены, и после окончания дальние Ту-22М3 вернулись на аэродром базирования на территории России. Позднее Владимир Путин объяснил присутствие стратегической авиации РФ в небе над Белоруссией, указав, что оно никак не связано с возникшим у её границы миграционным кризисом.
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