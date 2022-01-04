Минобороны получит два стратегических ракетоносца Ту-160М

В 2022 году Министерство обороны РФ получит два модернизированных стратегических ракетоносца Ту-160М. Их оснастили новыми комплексами радиоэлектронной борьбы и образцами вооружения. Об этом сообщили в оборонном ведомстве.

"Особенностью модернизированных образцов авиационной техники является установка новых комплексов радиоэлектронной борьбы, современных систем навигации, оснащение новыми образцами вооружения, новой авионикой, а также установка новейших средств отображения информации на приборных досках экипажа", — заявил командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

Отмечается, что в прошлом году дальняя авиация получила четыре модернизированных стратегических ракетоносца Ту-95МС.

В ведомстве добавили, что за 2021 год план боевой подготовки дальней авиации был выполнен на 100%. Было проведено третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе с китайскими военными лётчиками, а также патрулирование воздушного пространства Белоруссии.