Косачёв назвал миротворческую операцию в Казахстане вынужденным этапом

"Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств – участников ОДКБ, так и международного права (хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть)", — отметил сенатор на своей странице в "Фейсбуке".