Косачёв назвал миротворческую операцию в Казахстане вынужденным этапом
По его мнению, этого удалось бы избежать, если бы протестная часть общества не поставила себя выше закона.
Вылет миротворческих сил © Минобороны
Операция миротворцев ОДКБ, в состав которой вошли подразделения Вооружённых сил из России, Белоруссии, Армении, Таджикистана и Киргизии, является полностью легитимной, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв.
"Операция легитимная с точки зрения как внутреннего законодательства государств – участников ОДКБ, так и международного права (хотя легко можно себе предположить, как она будет оценена теми внешними силами, кто хотел бы видеть в Казахстане иную власть)", — отметил сенатор на своей странице в "Фейсбуке".
По его словам, миротворческая операция — это вынужденный этап, к которому пришлось перейти из-за того, что протестная часть общества прибегла к экстремистским крайностям и поставила себя вне закона.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. В связи с этим минувшей ночью Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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