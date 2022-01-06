Евросоюз призвал миротворческие силы ОДКБ соблюдать суверенитет Казахстана

Евросоюз призвал миротворческие силы ОДКБ, отправившиеся в охваченный протестами Казахстан, соблюдать суверенитет и независимость страны. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.

"Мы приняли к сведению решение президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева обратиться за помощью к ОДКБ. Без сомнения, мы ожидаем от сил ОДКБ соблюдения суверенитета и независимости Казахстана", — сказала Масрали в ходе брифинга в Брюсселе.