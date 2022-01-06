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Евросоюз призвал миротворческие силы ОДКБ соблюдать суверенитет Казахстана

Также Брюссель выразил готовность помочь стране в урегулировании ситуации и налаживании диалога.

6 января, 12:22
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Евросоюз призвал миротворческие силы ОДКБ, отправившиеся в охваченный протестами Казахстан, соблюдать суверенитет и независимость страны. Об этом заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Масрали.

"Мы приняли к сведению решение президента [Казахстана Касым-Жомарта] Токаева обратиться за помощью к ОДКБ. Без сомнения, мы ожидаем от сил ОДКБ соблюдения суверенитета и независимости Казахстана", — сказала Масрали в ходе брифинга в Брюсселе.

Также она добавила, что Евросоюз осуждает акты вандализма и насилия и готов содействовать урегулированию ситуации и построению диалога в Казахстане.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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