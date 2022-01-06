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Определился соперник сборной России по теннису в полуфинале ATP Cup

Встреча пройдёт в субботу, 8 января. Решающий матч турнира запланирован на воскресенье.

6 января, 12:58
<p>Фото © ATP Cup</p>

Фото © ATP Cup

Сборная Канады по теннису досрочно победила команду Германии в заключительном матче группового этапа ATP Cup и стала соперником россиян в полуфинале. Соревнования проходят в австралийском Сиднее.

В первой встрече представитель Канады Денис Шаповалов одолел немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6, 4:6, 6:3. Во втором матче Феликс Оже-Альяссим победил Александра Зверева (6:4, 4:6, 6:3). Парная комбинация, в рамках которой Шаповалов и Оже-Альяссим должны сыграть с Кевином Кравицем и Тимом Пюцем, уже не повлияет на положение команд в группе.

Полуфинал Россия — Канада состоится в субботу, 8 января. Днём ранее на той же стадии сыграют сборные Испании и Польши.

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР

Сборная России по теннису вышла в полуфинал Кубка АТР

Финал ATP Cup запланирован на воскресенье, 9 января. Действующим победителем турнира является сборная России.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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