Определился соперник сборной России по теннису в полуфинале ATP Cup
Встреча пройдёт в субботу, 8 января. Решающий матч турнира запланирован на воскресенье.
Фото © ATP Cup
Сборная Канады по теннису досрочно победила команду Германии в заключительном матче группового этапа ATP Cup и стала соперником россиян в полуфинале. Соревнования проходят в австралийском Сиднее.
В первой встрече представитель Канады Денис Шаповалов одолел немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6, 4:6, 6:3. Во втором матче Феликс Оже-Альяссим победил Александра Зверева (6:4, 4:6, 6:3). Парная комбинация, в рамках которой Шаповалов и Оже-Альяссим должны сыграть с Кевином Кравицем и Тимом Пюцем, уже не повлияет на положение команд в группе.
🇨🇦 The Captain Delivers 🇨🇦@felixtennis defeats Alexander Zverev 6-4, 4-6 6-3 to clinch the tie for #TeamCanada and advance to the 2022 #ATPCup semifinals. pic.twitter.com/Gq4ICwWXCa— ATPCup (@ATPCup) January 6, 2022
Полуфинал Россия — Канада состоится в субботу, 8 января. Днём ранее на той же стадии сыграют сборные Испании и Польши.
Финал ATP Cup запланирован на воскресенье, 9 января. Действующим победителем турнира является сборная России.
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