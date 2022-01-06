Определился соперник сборной России по теннису в полуфинале ATP Cup

Сборная Канады по теннису досрочно победила команду Германии в заключительном матче группового этапа ATP Cup и стала соперником россиян в полуфинале. Соревнования проходят в австралийском Сиднее.

В первой встрече представитель Канады Денис Шаповалов одолел немца Яна-Леннарда Штруффа со счётом 7:6, 4:6, 6:3. Во втором матче Феликс Оже-Альяссим победил Александра Зверева (6:4, 4:6, 6:3). Парная комбинация, в рамках которой Шаповалов и Оже-Альяссим должны сыграть с Кевином Кравицем и Тимом Пюцем, уже не повлияет на положение команд в группе.