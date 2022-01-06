Шойгу обсудил вопросы безопасности с главой Пентагона

Министры обороны России и США Сергей Шойгу и Ллойд Остин обсудили по телефону вопросы безопасности. Об этом сообщили журналистам в четверг в российском военном ведомстве.

"6 января 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Соединённых Штатов Америки Ллойда Джеймса Остина. Обсуждены вопросы безопасности, представляющие взаимный интерес", — сказали в министерстве.

Ранее стало известно, что Остин заразился коронавирусом, однако переносит болезнь в лёгкой форме благодаря тому, что прошёл полный курс вакцинации и сделал бустерную прививку. На официальных мероприятиях его временно заменит заместитель министра обороны Кэтлин Хикс. Сам Остин, к слову, встречался с президентом Соединённых Штатов Джо Байденом 21 декабря, за неделю до появления первых симптомов.