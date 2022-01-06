В Алма-Ате силовики отразили нападение на районное управление полиции
Несколько зачинщиков были ликвидированы, точное число погибших и пострадавших пока не известно.
Массовые беспорядки в Казахстане. Фото © t.me / NEXTA Live
В Алма-Ате протестующие напали на Управление полиции Алмалинского района, однако атака была отражена. Об этом сообщил официальный представитель полиции республики Салтанат Азирбек телеграм-каналу "Sputnik Казахстан".
Уточняется, что "несколько нападавших" были уничтожены сотрудниками правоохранительных органов, однако точное число погибших пока не известно.
Ранее Лайф писал, что во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек. Около 400 жителей страны были госпитализированы. Также в столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибло более 12 силовиков. Трое из них были найдены обезглавленными.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.
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