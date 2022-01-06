В Алма-Ате силовики отразили нападение на районное управление полиции

В Алма-Ате протестующие напали на Управление полиции Алмалинского района, однако атака была отражена. Об этом сообщил официальный представитель полиции республики Салтанат Азирбек телеграм-каналу "Sputnik Казахстан".

Уточняется, что "несколько нападавших" были уничтожены сотрудниками правоохранительных органов, однако точное число погибших пока не известно.

Ранее Лайф писал, что во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек. Около 400 жителей страны были госпитализированы. Также в столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибло более 12 силовиков. Трое из них были найдены обезглавленными.