В Сети появилось видео из Алма-Аты, на котором видно, как сотрудники полиции собирают оружие и к чему-то тщательно готовятся. На проезжей части лежит тело человека. По предварительным данным, убитый был одним из протестующих. Что предшествовало этому и как произошло убийство, неизвестно.