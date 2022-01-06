Кадры 18+: В Сети появилось кровавое видео зачистки площади в Алма-Ате
На кадрах видно лежащее на асфальте тело, предположительно, одного из протестующих. Задержанных уже больше двух тысяч.
Кадр с места перестрелки © t.me / kazTAG
Перестрелка в Алма-Ате. Видео © t.me / kazTAG
В Сети появилось видео из Алма-Аты, на котором видно, как сотрудники полиции собирают оружие и к чему-то тщательно готовятся. На проезжей части лежит тело человека. По предварительным данным, убитый был одним из протестующих. Что предшествовало этому и как произошло убийство, неизвестно.
По данным телеграм-канала kazTAG, который опубликовал видео, в городе идёт зачистка, силовики уже задержали и доставили в отделение полиции около двух тысяч человек.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
Комментариев: 1
Работайте,братья !!!