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В магазинах Алма-Аты почти не осталось продуктов

А цены на товары в минимаркетах значительно выросли за последние дни, сообщают местные СМИ.

6 января, 13:36
<p>Фото © ТАСС / Иса Тяженбаев</p>

Фото © ТАСС / Иса Тяженбаев

В Ауэзовском районе города Алма-Аты в Казахстане небольшие продуктовые магазины распродали почти все продукты на фоне массовых беспорядков в стране. О том, когда будет новый завоз, никому пока не известно, а тем временем крупные супермаркеты даже не открывались.

"Везде закрыто, продуктов почти не осталось, всё разобрали с утра. В 10 утра даже хлеба не было. За один-два часа всё разобрали", — говорится в сообщении телеграм-канала "Sputnik Казахстан". В Алма-Атинской области также работают только минимаркеты, а цены на продукты за последние дни сильно взлетели.

Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. В связи с этим минувшей ночью Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Предприниматели оценили ущерб от массовых беспорядков в Казахстане в десятки миллиардов тенге

Предприниматели оценили ущерб от массовых беспорядков в Казахстане в десятки миллиардов тенге

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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