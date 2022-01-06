В магазинах Алма-Аты почти не осталось продуктов

В Ауэзовском районе города Алма-Аты в Казахстане небольшие продуктовые магазины распродали почти все продукты на фоне массовых беспорядков в стране. О том, когда будет новый завоз, никому пока не известно, а тем временем крупные супермаркеты даже не открывались.

"Везде закрыто, продуктов почти не осталось, всё разобрали с утра. В 10 утра даже хлеба не было. За один-два часа всё разобрали", — говорится в сообщении телеграм-канала "Sputnik Казахстан". В Алма-Атинской области также работают только минимаркеты, а цены на продукты за последние дни сильно взлетели.