В Алма-Ате на площади Республики возобновилась стрельба
По предварительным данным, там началась зачистка от протестующих. Местные СМИ сообщают, что есть раненые.
Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency
В Алма-Ате на площади Республики началась стрельба. Из-за сильного тумана непонятно, кто именно открыл огонь, пишет телеграм-канал "Sputnik Казахстан". По предварительным данным, речь идёт о зачистке от протестующих.
Обстановка в Алма-Ате © qazaqstan.tv
"Группы по 5–6 человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения", — сообщает корреспондент с места событий.
К площади Революции движется колонна военных грузовиков © qazaqstan.tv
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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