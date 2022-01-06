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В Алма-Ате на площади Республики возобновилась стрельба

По предварительным данным, там началась зачистка от протестующих. Местные СМИ сообщают, что есть раненые.

6 января, 13:26
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Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

В Алма-Ате на площади Республики началась стрельба. Из-за сильного тумана непонятно, кто именно открыл огонь, пишет телеграм-канал "Sputnik Казахстан". По предварительным данным, речь идёт о зачистке от протестующих.

Обстановка в Алма-Ате © qazaqstan.tv

"Группы по 5–6 человек бегут со стороны площади Республики. У некоторых ранения", — сообщает корреспондент с места событий.

К площади Революции движется колонна военных грузовиков © qazaqstan.tv

Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.

Полицейские пресекли беспорядки в южной части Казахстана

Полицейские пресекли беспорядки в южной части Казахстана

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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