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Предприниматели оценили ущерб от массовых беспорядков в Казахстане в десятки миллиардов тенге

Астрономическая сумма объясняется не только стоимостью украденных товаров и техники, но и многочисленными порчами фасадов и разгромом помещений.

6 января, 13:16
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<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила, по приблизительным подсчётам, 92 миллиона долларов. Об этом сообщила Национальная палата предпринимателей Казахстана. Отмечается, что в результате акций протеста пострадали фасады, доступные помещения, кроме того, было украдено оборудование, предметы интерьера, товарные запасы и дорогостоящая техника.

"Общая сумма ущерба составила, по приблизительным подсчётам, 40 миллиардов тенге. При этом оценить ущерб большинства арендаторов не представляется возможным, поскольку отсутствует доступ в данные объекты", — говорится в заявлении.

Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. В связи с этим минувшей ночью Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

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Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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