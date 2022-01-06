Предприниматели оценили ущерб от массовых беспорядков в Казахстане в десятки миллиардов тенге

Общая сумма ущерба после массовых беспорядков в Казахстане составила, по приблизительным подсчётам, 92 миллиона долларов. Об этом сообщила Национальная палата предпринимателей Казахстана. Отмечается, что в результате акций протеста пострадали фасады, доступные помещения, кроме того, было украдено оборудование, предметы интерьера, товарные запасы и дорогостоящая техника.