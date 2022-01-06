Названы имена самых популярных политиков Петербурга в 2021 году

Самым популярным петербургским политиком стал губернатор Северной столицы Александр Беглов, второе место занял депутат Государственной думы Виталий Милонов, а на третьем месте — экс-председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а ныне депутат Государственной думы Вячеслав Макаров. Такие результаты опубликовали газета "Петербургский дневник" и компания "Медиалогия", проанализировав рейтинг политических деятелей Северной столицы по упоминаемости в СМИ в 2021 году.

Так, Беглов, занявший первое место в рейтинге, набрал 188 963 упоминания, Милонов — 23 934 упоминания, а Макаров — 19 582 упоминания в СМИ за прошлый год. Четвёртое место в рейтинге занял депутат петербургского парламента Борис Вишневский, он набрал 15 864 упоминания, а в пятёрку вошёл вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, о котором СМИ написали 10 710 раз.

Вице-губернатор Олег Эргашев 9879 раз упоминался в СМИ и занял шестое место в рейтинге. Седьмое место отдали депутату Госдумы РФ Михаилу Романову, он набрал 9040 упоминаний. Восьмое место — у председателя Комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца — 8904 упоминания. На девятом месте — Александр Бельский — председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, а замыкает рейтинг депутат Госдумы РФ Сергей Боярский — секретарь Санкт-Петербургского регионального отделения партии "Единая Россия".