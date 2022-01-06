Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве снизился до 69,88%
Предновогодние показатели были чуть выше. К примеру, 30 декабря коллективный иммунитет составлял 71,4%, а 24 декабря — 72%.
Работа мобильного пункта вакцинации населения © Агентство "Москва"
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве на этой неделе снизился с 71,4% до 69,88%. Об этом сообщается в четверг на сайте стопкоронавирус.рф.
"По состоянию на 6 января коллективный иммунитет — 69,88%", — говорится в разделе, посвящённом ситуации с ковидом в столице.
Предновогодние показатели были чуть выше. Для сравнения: 30 декабря коллективный иммунитет составлял 71,4%, а 24 декабря — 72%.
Напомним, ранее ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев ковида, выявленных в мире за сутки. По данным международной организации, впервые этот показатель превысил два миллиона. А вот Россия выбивается из этой статистики: у нас суточная заболеваемость уверенно идёт на спад. Так, за минувшие сутки в стране выявили 15 316 заболевших ковидом, что является минимумом с 17 июня 2021 года. Также в России зарегистрировали 802 смерти из-за коронавируса за сутки — это минимум с 27 сентября.
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