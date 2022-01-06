Госдума разрабатывает закон, упрощающий поиск пропавших людей с помощью геолокации

Согласно одному из пунктов документа, спасатели смогут использовать специальные устройства, отслеживающие местоположение включённых мобильных телефонов.

В Госдуме разрабатывают законопроект, который поможет упростить поиск пропавших людей с помощью геолокации. Благодаря ему полиция и аварийно-спасательные службы смогут получать более точные данные о местоположении человека, рассказал координатор поискового отряда "Лиза алерт" и депутат Олег Леонов.

"Сейчас можно быстро получить данные о геолокации, но они недостаточно точные, чтобы можно было найти человека. Мы будем делать вторую часть [закона]. Это отдельный законопроект, который направлен на повышение точности. Начнётся сессия, будем с этим плотно работать", — пояснил депутат в беседе с Ura.ru, отметив, что проект должен быть принят до конца июля.

Леонов рассказал, что, согласно новому законопроекту, сотовые операторы будут передавать координаты пропавшего человека с точностью до 500 метров. По его словам, для реализации этой идеи потребуется модернизация сотовых сетей, однако стоит это не так много. Также закон разрешит передавать данные со спутника о местоположении человека, когда он звонит по номеру 112. Смартфон всегда фиксирует координаты, однако сейчас они не передаются, объяснил депутат.

"Третье — надо аварийно-спасательным формированиям (АСС) разрешить использовать специальные поисковые устройства, которые могут вести поиск включённых мобильных телефонов", — сказал Леонов.