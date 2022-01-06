В ФСБ опровергли закрытие границы Челябинской области с Казахстаном

Граница между Челябинской областью и Казахстаном открыта. Об этом пишет РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ России региона.

"Граница не закрыта, всё работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Также о штатной работе границы сообщили в пресс-службах пограничных управлений ФСБ России по Омской области и Алтайскому краю.