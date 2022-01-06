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В ФСБ опровергли закрытие границы Челябинской области с Казахстаном

В ведомстве добавили, что работа ведётся в штатном режиме также в граничащей с республикой Омской области и в Алтайском крае.

6 января, 12:37
<p>Фото © ТАСС / Сергей Медведев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Медведев

Граница между Челябинской областью и Казахстаном открыта. Об этом пишет РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ России региона.

"Граница не закрыта, всё работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Также о штатной работе границы сообщили в пресс-службах пограничных управлений ФСБ России по Омской области и Алтайскому краю.

Ранее в СМИ появилась информация о закрытии границ. Об этом писал kp.ru со ссылкой на местных жителей, по рассказам которых было приостановлено автобусное сообщение с Казахстаном. Также о закрытии границы сообщали туроператоры, предлагающие поездки в Нур-Султан.

Казахстан приостановил въезд иностранцев из-за режима ЧП

Казахстан приостановил въезд иностранцев из-за режима ЧП

Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. В связи с этим минувшей ночью Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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