В ФСБ опровергли закрытие границы Челябинской области с Казахстаном
В ведомстве добавили, что работа ведётся в штатном режиме также в граничащей с республикой Омской области и в Алтайском крае.
Фото © ТАСС / Сергей Медведев
Граница между Челябинской областью и Казахстаном открыта. Об этом пишет РБК со ссылкой на пограничное управление ФСБ России региона.
"Граница не закрыта, всё работает в штатном режиме", — говорится в сообщении.
Также о штатной работе границы сообщили в пресс-службах пограничных управлений ФСБ России по Омской области и Алтайскому краю.
Ранее в СМИ появилась информация о закрытии границ. Об этом писал kp.ru со ссылкой на местных жителей, по рассказам которых было приостановлено автобусное сообщение с Казахстаном. Также о закрытии границы сообщали туроператоры, предлагающие поездки в Нур-Султан.
Напомним, что на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством, в которых, как сообщалось, погибло несколько силовиков. В связи с этим минувшей ночью Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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