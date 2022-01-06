Суд арестовал всё имущество и активы Петра Порошенко

Печерский суд города Киева удовлетворил ходатайство прокуратуры, наложив арест на имущество и активы бывшего президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на своего корреспондента из зала суда, где рассматривалось дело Порошенко о госизмене. Напомним, что в 2020 году "Forbes Украина" оценил его состояние в $1,4 млрд. Представители политика-миллиардера вердикт суда ещё не прокомментировали.

Отметим, что сам экс-президент сейчас находится за границей. Он покинул Украину ещё 17 декабря после попытки сотрудников Государственного бюро расследований вручить ему повестку. Вернуться на родину он планирует только 17 января. По данным местных СМИ, экс-президента должны будут задержать прямо на границе и доставить в суд под конвоем, поскольку ранее Печерский районный суд дал согласие на задержание Порошенко для его явки на суд в качестве подозреваемого.