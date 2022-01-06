В Казахстане ввели госрегулирование цен на топливо на 180 дней

Правительство Казахстана вводит госрегулирование стоимости бензина, дизтоплива и сжиженного газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство республики.

"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", — говорится в сообщении.

Для разных районов установлены разные цены — от 50 до 75 тенге (это 8–13 рублей, если переводить в российскую валюту). Также полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год.