В Казахстане ввели госрегулирование цен на топливо на 180 дней
Также ускорены подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.
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Правительство Казахстана вводит госрегулирование стоимости бензина, дизтоплива и сжиженного газа. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правительство республики.
"Установлены предельные цены на 180 дней на розничную реализацию сжиженного нефтяного газа для заправки автотранспорта на АЗС на территории Казахстана", — говорится в сообщении.
Для разных районов установлены разные цены — от 50 до 75 тенге (это 8–13 рублей, если переводить в российскую валюту). Также полный переход на реализацию сжиженного нефтяного газа через электронную торговую площадку перенесли на год.
Помимо этого, на 180 дней ввели государственное ценовое регулирование на реализацию бензина и дизельного топлива. Также ускорены подготовительные работы по строительству нового газоперерабатывающего завода в Жанаозене.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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