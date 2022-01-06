В Алма-Ате задержали около 2 тысяч протестующих
Зачистка правоохранительными органами проводилась на улицах Карасай-батыра и Масанчи.
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В ходе рейдов в Алма-Ате были задержали около двух тысяч участников беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.
"Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2 тысяч человек", — сказали в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что во время массовых беспорядков в Казахстане пострадало более тысячи человек. Около 400 жителей страны были госпитализированы. Также в столкновениях с протестующими в Алма-Ате погибло 12 силовиков. Трое из них были найдены обезглавленными.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.
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