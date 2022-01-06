В Алма-Ате задержали около 2 тысяч протестующих

В ходе рейдов в Алма-Ате были задержали около двух тысяч участников беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

"Сотрудники департамента полиции Алма-Аты выдвинулись для зачистки улиц Карасай-батыра и Масанчи. Принимаются меры по задержанию нарушителей. Всего в органы полиции доставлены около 2 тысяч человек", — сказали в ведомстве.