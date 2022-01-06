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Двое детей заразились омикрон-штаммом в Иркутской области

По словам медиков, болезнь у пациентов протекает легко. Из симптомов врачи называют характерные для коронавируса признаки.

6 января, 13:38
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© Pexels

В Иркутске зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Как уточняется, штамм "омикрон" был обнаружен у двух детей из разных семей. Взрослые, находившиеся в контакте с ними, сейчас проходят обследование. По словам медиков, болезнь у пациентов протекает легко. Из симптомов врачи называют характерные для коронавируса признаки.

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Ранее российский турист привёз "омикрон" из Египта в Пермский край. Болезнь проходила в лёгкой форме. Мужчине даже удалось не заразить новым штаммом своих родных и близких. Также случай заражения "омикроном" выявили в Нижегородской области.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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