Двое детей заразились омикрон-штаммом в Иркутской области

В Иркутске зафиксировали первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства области.

Как уточняется, штамм "омикрон" был обнаружен у двух детей из разных семей. Взрослые, находившиеся в контакте с ними, сейчас проходят обследование. По словам медиков, болезнь у пациентов протекает легко. Из симптомов врачи называют характерные для коронавируса признаки.