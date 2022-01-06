В Нур-Султане жителям восстановили доступ к Интернету

В Нур-Султане возобновили работу Интернета, которая была временно ограничена из-за беспорядков. Об этом сообщает РИА "Новости" .

Сеть в столице Казахстана появилась в четверг к 17:00 по местному времени. До этого доступ к Интернету был ограничен на фоне введения чрезвычайного положения, а телефонная связь работала в стране с перебоями.