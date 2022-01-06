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В Нур-Султане жителям восстановили доступ к Интернету

До этого Сеть была ограничена на фоне введения чрезвычайного положения, а телефонная связь работала с перебоями.

6 января, 13:52
<p>Нур-Султан. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Нур-Султан. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Нур-Султане возобновили работу Интернета, которая была временно ограничена из-за беспорядков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Сеть в столице Казахстана появилась в четверг к 17:00 по местному времени. До этого доступ к Интернету был ограничен на фоне введения чрезвычайного положения, а телефонная связь работала в стране с перебоями.

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Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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