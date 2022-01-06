Захарова раскритиковала заявления о том, что Казахстан станет для России "вторым Афганистаном"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась по поводу заявлений либеральной общественности о том, что Казахстан для России станет "вторым Афганистаном". Соответствующий пост она выложила в своём телеграм-канале.

"Наша либеральная тусовка зашлась в экстазе: "Ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном". Забыли, бесстыжие, что "вторым Афганистаном" они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в своё же", — написала Захарова.

По её мнению, если уж и проводить параллели с ситуацией в Казахстане, то лучше вспомнить Капитолий, который "американские граждане штурмовали ровно год назад". При этом в США тогда жесточайшим образом подавили протесты.