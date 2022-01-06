Захарова раскритиковала заявления о том, что Казахстан станет для России "вторым Афганистаном"
Если и проводить исторические параллели, то лучше вспомнить Капитолий, который "американские граждане штурмовали ровно год назад", считает представитель МИД.
Мария Захарова. Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась по поводу заявлений либеральной общественности о том, что Казахстан для России станет "вторым Афганистаном". Соответствующий пост она выложила в своём телеграм-канале.
"Наша либеральная тусовка зашлась в экстазе: "Ввод войск в Казахстан станет для России вторым Афганистаном". Забыли, бесстыжие, что "вторым Афганистаном" они уже называли Сирию. Правда, как всегда, вляпались тогда в своё же", — написала Захарова.
По её мнению, если уж и проводить параллели с ситуацией в Казахстане, то лучше вспомнить Капитолий, который "американские граждане штурмовали ровно год назад". При этом в США тогда жесточайшим образом подавили протесты.
"Ну и главное, что агенты влияния в своей аргументации тщательно упускают: речь идёт о коллективных миротворческих силах ОДКБ. Решение принято коллегиально в ответ на просьбу законных властей Казахстана", — заключила она.
Напомним, жители двух городов Казахстана вышли на митинги с требованием снизить цены на газ — они выросли в два раза после Нового года. На следующий день к акциям протеста присоединились и в других населённых пунктах. На фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, однако, несмотря на это, протесты переросли в массовые беспорядки с мародёрством. После этого Совет ОДКБ решил направить в Казахстан миротворческие силы.
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