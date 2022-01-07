Конашенков: Миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок на фоне массовых беспорядков. Так, уже взят под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты", — отметил он.

Кроме того, под охрану взято Генеральное консульство РФ в Алма-Ате и другие важные объекты.