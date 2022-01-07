Конашенков: Миротворцы взяли под контроль аэропорт Алма-Аты
Кроме того, под охрану взято Генеральное консульство РФ и другие важные объекты.
Фото © foursquare.com
Миротворцы ОДКБ помогают правоохранителям Казахстана поддерживать законность и правопорядок на фоне массовых беспорядков. Так, уже взят под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"К настоящему времени совместно с правоохранительными органами Республики Казахстан взят под полный контроль аэропорт Алма-Аты", — отметил он.
Кроме того, под охрану взято Генеральное консульство РФ в Алма-Ате и другие важные объекты.
По словам Конашенкова, более 70 самолётов ВКС РФ круглосуточно перебрасывают подразделения российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Российские самолёты военно-транспортной авиации также задействованы для переброски контингентов Белоруссии, Таджикистана, Киргизии и Армении.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
Комментариев: 0