В Алма-Ате ввели запрет на езду без госномеров

Бунтующие в Алма-Ате боевики передвигаются на машинах без госномеров, поэтому местные автомобилисты обязаны иметь при себе необходимые документы. Об этом говорится в распространённом заявлении комендатуры города.

"Согласно полученной информации, в Алма-Ате террористы передвигаются на автомобилях без госномеров. Комендатура предупреждает, что автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы", — цитирует ТАСС сообщение.