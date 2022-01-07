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В Алма-Ате ввели запрет на езду без госномеров

В противном случае к автовладельцам и автотранспорту без отличительных знаков будут применены "самые жёсткие санкции" режима ЧП, предупредили в комендатуре города.

7 января, 07:45

© Telegram / Tengrinews.kz

Бунтующие в Алма-Ате боевики передвигаются на машинах без госномеров, поэтому местные автомобилисты обязаны иметь при себе необходимые документы. Об этом говорится в распространённом заявлении комендатуры города.

"Согласно полученной информации, в Алма-Ате террористы передвигаются на автомобилях без госномеров. Комендатура предупреждает, что автовладельцы обязаны передвигаться по городу только с госномерами и иметь при себе необходимые документы", — цитирует ТАСС сообщение.

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Отмечается, что к автовладельцам и автотранспорту без госномеров будут применены "самые жёсткие санкции" режима чрезвычайного положения.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Казахстане правительство ушло в отставку, позже во всей стране был введён режим ЧС, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. В ночь на 6 января стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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