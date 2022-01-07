Полиция Алма-Аты заявила о задержании более 70 боевиков и более 30 мародёров
Сегодня, 7 января, власти Казахстана ввели красный уровень террористической опасности.
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Департамент полиции Алма-Аты сообщил о задержании более 70 нападавших на административные здания и более 30 мародёров.
"В Алма-Ате задержано более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародёров", — цитирует "Sputnik Казахстан" заявление правоохранительных органов.
"Вот это и называется "благодарность": В Алма-Ате мародёры разграбили магазин блогерши, которая помогала протестующим
Напомним, масштабные митинги в Казахстане переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Так, ранее мародёры захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК, а также телевизионную вышку "Коктобе". В сооружении высотой около 370 метров находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу. На фоне происходящих в стране событий Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.
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