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Полиция Алма-Аты заявила о задержании более 70 боевиков и более 30 мародёров

Сегодня, 7 января, власти Казахстана ввели красный уровень террористической опасности.

7 января, 07:22
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Департамент полиции Алма-Аты сообщил о задержании более 70 нападавших на административные здания и более 30 мародёров.

"В Алма-Ате задержано более 70 боевиков, нападавших на административные здания, и более 30 мародёров", — цитирует "Sputnik Казахстан" заявление правоохранительных органов.

"Вот это и называется "благодарность": В Алма-Ате мародёры разграбили магазин блогерши, которая помогала протестующим

"Вот это и называется "благодарность": В Алма-Ате мародёры разграбили магазин блогерши, которая помогала протестующим

Напомним, масштабные митинги в Казахстане переросли в массовые беспорядки с мародёрством. Так, ранее мародёры захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК, а также телевизионную вышку "Коктобе". В сооружении высотой около 370 метров находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу. На фоне происходящих в стране событий Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. А сегодня, 7 января, власти республики ввели красный уровень террористической опасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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