"Вот это и называется "благодарность": В Алма-Ате мародёры разграбили магазин блогерши, которая помогала протестующим
Два дня назад девушка раздавала людям воду и лекарства, а теперь терпит миллионные убытки.
© Instagram / mahmetova.guli
В Алма-Ате мародёры разграбили магазин блогерши, которая помогала протестующим. © Instagram / mahmetova.guli
В Алма-Ате протестующие ограбили ювелирный магазин, принадлежащий местной блогерше. Об этом девушка рассказала в своём инстаграме.
Гульназ Махметова призналась, что ещё два дня назад помогала митингующим, раздавая воду, продукты и лекарства. Но уже на следующий вечер мародёры разгромили её магазин и вынесли из него украшений на несколько миллионов тенге.
"Меня полностью обокрали, на несколько миллионов. Вот это и называется "благодарность", — сказала блогерша.
Ранее сообщалось, что мародёры захватили пять телеканалов: "Мир", "Казахстан", "Хабар", "Евразия" и КТК. Они повредили дорогую аппаратуру, украли видеокамеры, в ходе нападения пострадал один сотрудник. Кроме того, стало известно о захвате телевизионной вышки "Коктобе". В сооружении высотой около 370 метров находится несколько туннелей, ведущих к бомбоубежищу. На фоне происходящих в стране событий Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
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