Около 900 единиц городского транспорта будут работать в рождественскую ночь в Москве

В рождественскую ночь для перевозки пассажиров в Москве выйдут дополнительные 356 поездов метро и 514 автобусов, электробусов и трамваев. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

"В эту рождественскую ночь выйдут дополнительные 356 поездов метро и 514 автобусов, электробусов и трамваев. Каждый год по поручению мэра Москвы продлевается работа городского транспорта в Рождество, чтобы жители и гости города смогли посетить праздничные службы", — заявил заместитель мэра.

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Ликсутов также добавил, что в праздничную ночь в столице будет увеличено время работы не только метрополитена и наземного общественного транспорта, но и в том числе МЦК и МЦД. Заммэра добавил, что 166 маршрутов наземного транспорта будут ходить до 03:30, 16 ночных маршрутов — как обычно, всю ночь. Работа метро и МЦК продлена до 2:00, МЦД — до 2:30.