С наступлением ночи в Алма-Ате вновь началась стрельба

С наступлением вечера в Алма-Ате вновь началась стрельба. Видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"

В Алма-Ате с наступлением ночи возобновилась стрельба. Очевидцы сообщают о столкновениях в районе площади Республики. Военные при помощи громкоговорителя требуют покинуть улицы.

Как сообщает телеканал "Мир 24", всем жителям на телефоны приходят СМС, напоминающие о комендантском часе. В сообщениях от администрации президента говорится о возможности получения таким образом новостных блоков. Местные СМИ в свою очередь публикуют кадры, на которых слышны выстрелы.

Также сообщается, что предприниматели предлагают создать народные дружины. Среди добровольцев, готовых выйти на охрану, — бывшие военные, в том числе воины-афганцы.