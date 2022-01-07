НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

С наступлением ночи в Алма-Ате вновь началась стрельба

Столкновения происходят в районе площади Республики. Жителям приходят СМС с напоминанием о комендантском часе.

6 января, 22:13
3670

Кадр из видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"

С наступлением вечера в Алма-Ате вновь началась стрельба. Видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"

В Алма-Ате с наступлением ночи возобновилась стрельба. Очевидцы сообщают о столкновениях в районе площади Республики. Военные при помощи громкоговорителя требуют покинуть улицы.

Как сообщает телеканал "Мир 24", всем жителям на телефоны приходят СМС, напоминающие о комендантском часе. В сообщениях от администрации президента говорится о возможности получения таким образом новостных блоков. Местные СМИ в свою очередь публикуют кадры, на которых слышны выстрелы.

Также сообщается, что предприниматели предлагают создать народные дружины. Среди добровольцев, готовых выйти на охрану, — бывшие военные, в том числе воины-афганцы.

Протестующие в Казахстане забросали камнями снимавших их на камеру мирных жителей

Протестующие в Казахстане забросали камнями снимавших их на камеру мирных жителей

Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках. Подозреваемым может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Накануне стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1