С наступлением ночи в Алма-Ате вновь началась стрельба
Столкновения происходят в районе площади Республики. Жителям приходят СМС с напоминанием о комендантском часе.
Кадр из видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"
С наступлением вечера в Алма-Ате вновь началась стрельба. Видео © Telegram / "Sputnik Ближнее зарубежье"
В Алма-Ате с наступлением ночи возобновилась стрельба. Очевидцы сообщают о столкновениях в районе площади Республики. Военные при помощи громкоговорителя требуют покинуть улицы.
Как сообщает телеканал "Мир 24", всем жителям на телефоны приходят СМС, напоминающие о комендантском часе. В сообщениях от администрации президента говорится о возможности получения таким образом новостных блоков. Местные СМИ в свою очередь публикуют кадры, на которых слышны выстрелы.
Также сообщается, что предприниматели предлагают создать народные дружины. Среди добровольцев, готовых выйти на охрану, — бывшие военные, в том числе воины-афганцы.
Ранее Лайф сообщал, что Генпрокуратура Казахстана завела уголовные дела о массовых беспорядках. Подозреваемым может грозить от восьми лет лишения свободы до пожизненного срока с лишением гражданства.
Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Накануне стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.
Комментариев: 0