В ВОЗ сообщили об увеличении числа заражений ковидом в мире на 71% за неделю

Количество заражений коронавирусом в мире всего за одну неделю выросло на 71%. Об этом заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

"В еженедельном эпидемиологическом бюллетене, который будет опубликован сегодня ночью, вы увидите, что на глобальном уровне количество случаев заражения за последние семь дней увеличилось на 71%. Он разнится в зависимости от региона. В США увеличение на 100%, в африканской регионе рост примерно на 7%", — сказала Ван Керкхове.

По словам представителя ВОЗ, за предыдущую неделю организация получила данные о 9,5 млн случаев коронавирусной инфекции, при этом реальные цифры могут быть намного выше. Ван Керкхове добавила, что за текущую неделю количество заражений будет гораздо больше, так как только за прошедшие сутки ВОЗ зафиксировали 2,2 млн заражений.