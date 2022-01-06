Протоиерей Первозванский считает, что не стоит целовать иконы в Рождество из-за пандемии

Протоиерей Максим Первозванский поделился в интервью "Радио Sputnik" советами, как встретить Рождество во время пандемии коронавируса, не пренебрегая мерами безопасности. Один из важных лайфхаков — не целовать иконы в храме, а ограничиться почтительным поклонением.

"Сейчас не только коронавирус, но и другие достаточно опасные вирусные инфекции ходят, по крайней мере, по столице. Поэтому, если вы чувствуете признаки простудного заболевания, пожалуйста, не появляйтесь в местах, где вы можете заразить других людей, воздержитесь от посещения родных, близких, от посещения богослужений, потому что ваше желание оказаться на празднике может обернуться проблемами и горем для других людей. Если же признаков заболевания нет, то особых ограничений на посещение служб у нас нет. Есть рекомендации не производить целование икон, ограничиться почтительным поклонением, соблюдать социальную дистанцию", — рекомендует Первозванский.

Священник также посоветовал невакцинированным посетить службу не в саму Рождественскую ночь, а в другие дни. Святки будут длиться до Крещенского сочельника, до этого времени можно приобщиться к радости Рождества в храме. По его мнению, Рождество — хороший повод собраться в кругу близких, но при условии хорошего самочувствия и сделанной прививки.

"Это главный мирный праздник, хороший повод собраться, главное — не переругаться. Надо максимально соблюсти мир и любовь между собой и друзьями, родными и близкими", — заключил протоиерей.