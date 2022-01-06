Папа Римский Франциск поздравил православных с наступающим Рождеством
Он пожелал последователям восточных церквей, чтобы Христос не оставлял их семьи.
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Папа Римский Франциск в ходе своей проповеди на площади Святого Петра поздравил с наступающим Рождеством православных и католиков, отмечающих праздник 7 января.
"Сегодня я думаю о братьях и сёстрах из восточных церквей, как католических, так и православных, которые отмечают Рождество Христово завтра. Поздравляю и желаю мира и всего наилучшего", — сказал Франциск перед собравшимися на площади верующими в ходе проповеди, приуроченной к празднику Богоявления, который католики отмечают 6 января. Это религиозное торжество завершает католические рождественские каникулы. А у православных в шестой день января празднуется Рождественский сочельник и последний день Рождественского поста.
Ранее Лайф писал, что православные христиане сегодня празднуют Рождественский сочельник. По словам иеромонаха Макария, этот день становится дверью, которая вводит молящихся в Рождество Христово. А ещё в этот день в церкви проходит вечерняя служба, которая длится три часа.
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