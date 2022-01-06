Папа Римский Франциск поздравил православных с наступающим Рождеством

"Сегодня я думаю о братьях и сёстрах из восточных церквей, как католических, так и православных, которые отмечают Рождество Христово завтра. Поздравляю и желаю мира и всего наилучшего", — сказал Франциск перед собравшимися на площади верующими в ходе проповеди, приуроченной к празднику Богоявления, который католики отмечают 6 января. Это религиозное торжество завершает католические рождественские каникулы. А у православных в шестой день января празднуется Рождественский сочельник и последний день Рождественского поста.