Лукашенко объяснил, почему "Казахстан отдавать нельзя"

Лукашенко заявил, что Казахстан отдать нельзя. Кадр из видео © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что свержение власти в Казахстане стало бы таким же "подарком", как Украина для Америки. Об этом политик сказал во время выступления, видео которого приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

"Мы понимаем, что Казахстан отдать нельзя... потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО. Так и там", — сказал Лукашенко.