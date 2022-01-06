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Лукашенко объяснил, почему "Казахстан отдавать нельзя"

Глава Белоруссии отметил, что это будет "подарком" для некоторых сил, как Украина для Америки, НАТО.

6 января, 14:26
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Кадр из видео © Telegram / Пул Первого

Лукашенко заявил, что Казахстан отдать нельзя. Кадр из видео © Telegram / Пул Первого

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что свержение власти в Казахстане стало бы таким же "подарком", как Украина для Америки. Об этом политик сказал во время выступления, видео которого приводит близкий к пресс-службе главы государства телеграм-канал "Пул Первого".

"Мы понимаем, что Казахстан отдать нельзя... потому что это будет такой подарок, как Украина для Америки, НАТО. Так и там", — сказал Лукашенко.

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Ранее Лукашенко призвал протестующих договориться с властью и встать на колени перед военными. По его словам, ситуация с беспорядками в Казахстане — это ещё один урок, демонстрирующий, что могло бы быть с белорусами.

Напомним, на фоне масштабных митингов в Алма-Атинской, Мангистауской областях и в столице страны Нур-Султане был введён режим ЧС. Правительство ушло в отставку, позже режим ЧС был введён по всей стране, однако протесты продолжали перерастать в массовые беспорядки с мародёрством. Минувшей ночью стало известно, что Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить коллективные миротворческие силы в Казахстан. От России в состав контингента вошли части ВДВ.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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